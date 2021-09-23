Иран сделал акцент на быстром запуске коридора Север-Юг

Посол Ирана в России в среду на 16-й Всемирной транспортной конференции в Санкт-Петербурге, Россия, выразил надежду, что сотрудничество между соседними странами и регионом будет расширяться в свете международного коридора Север-Юг и объединит страны регионы ближе друг к другу.

Объявляя о том, что коридор Север-Юг вступил в новую фазу серьезности и преследования связанных стран, он уточнил: «Этот проход может принести хороший доход для связанных стран, таких как Иран, Россия, и на его железнодорожном маршруте для таких стран, как Республика Азербайджан.

«Судя по встречам, которые он провел с послом Индии, эта страна также активно стремится укрепить этот путь», - добавил он.

Джалали подчеркнул роль и важность Исламской Республики Иран в этом стратегическом коридоре и отметил: «Исламская Республика Иран серьезно работает над железнодорожным маршрутом этого коридора».