ФАО и МАГАТЭ похвалил Научно-исследовательский институт ядерного сельского хозяйства ОАЭИ

В кулуарах Генеральной конференции МАГАТЭ Генеральный директор ФАО Донг и Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси высоко оценили деятельность организаций, занимающихся вопросами продовольственной безопасности и устойчивого развития сельского хозяйства посредством селекции растений путем мутации поколений.
Тегеран, 22 сентября, ИРНА - Генеральный директор Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) и генеральный директор Международного агентства по атомной энергии, поблагодарив за деятельность Исследовательского института атомной энергии, входящего в Организацию по атомной энергии Ирана, вручили мемориальную доску с изображением признательность Постоянному представительству страны.
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