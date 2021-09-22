Иран и Австрия провели консультации по ядерной сделке

Посол Ирана в Австрии Аббас Багерпур разместил сообщение в своем аккаунте в Twitter в среду, отметив, что стороны также обсудили двусторонние отношения и общие интересы двух стран.

На встрече, которая проходила в посольстве Ирана в Вене, также присутствовали посол Ирана и постоянный представитель Ирана при международных организациях Казем Гарибабади в Вене, и официальный представитель Организации по атомной энергии Бехруз Камалванди.

Эслами, который прибыл в Вену для участия в 65-й Генеральной ассамблее Международного агентства по атомной энергии, ранее встречался с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии, министром экономики и энергетики Германии и его российским коллегой.