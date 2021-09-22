22 сент. 2021 г., 20:47
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News Code: 84480814
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Иран и Австрия провели консультации по ядерной сделке

Иран и Австрия провели консультации по ядерной сделке

Тегеран, 22 сентября, ИРНА - Во время своего визита в Вену глава Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами встретился с генеральным секретарем министерства иностранных дел Австрии, и стороны обсудили последние события, касающиеся Совета МАГАТЭ.

Посол Ирана в Австрии Аббас Багерпур разместил сообщение в своем аккаунте в Twitter в среду, отметив, что стороны также обсудили двусторонние отношения и общие интересы двух стран.

На встрече, которая проходила в посольстве Ирана в Вене, также присутствовали посол Ирана и постоянный представитель Ирана при международных организациях Казем Гарибабади в Вене, и официальный представитель Организации по атомной энергии Бехруз Камалванди.

Эслами, который прибыл в Вену для участия в 65-й Генеральной ассамблее Международного агентства по атомной энергии, ранее встречался с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии, министром экономики и энергетики Германии и его российским коллегой.

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