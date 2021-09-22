Иран раскритиковал двойственный подход Великобритании и США к AUKUS

Выступая на 65-й сессии Генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), Казем Гарибабади сказал: «Прискорбно, что страны обвиняют Иран в обогащении урана до 60%, что делается в гуманитарных и мирных целях. Теперь они приняли решение продать Австралии военные атомные подводные лодки, которые используют более 90% ядерного топлива».

«Важно, чтобы Австралия достигла соглашения с Международным агентством по атомной энергии о необходимых механизмах гарантий. МАГАТЭ должно иметь доступ к высокообогащенному ядерному материалу в Австралии в любое согласованное и разумное время, и никакие оправдания неприемлемы», - отметил он.

В рамках нового партнерства Великобритания и США обязались оснастить австралийский флот технологиями атомных подводных лодок. Австралия в военном партнерстве с Соединенными Штатами и Великобританией отказалась от своей сделки с Францией на 66 миллиардов долларов в пользу Договора AUKUS, разозлив Париж, который должен был поставить 12 обычных подводных лодок в Австралию.