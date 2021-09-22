Отношения Европы с Ираном не должны зависеть от неконструктивной позиции США: Амир Абдоллахиян

Хосейн Амир Абдоллахиян встретился с министром иностранных дел Испании Хосе Мануэлем Альбаресом, чтобы обсудить последнюю ситуацию в Афганистане, отношения с Европейским союзом и двусторонние отношения.

Касаясь 400-летней истории отношений между Ираном и Испанией, Амир Абдоллахиян подчеркнул необходимость серьезных усилий для улучшения отношений и сказал, что отношения в политической, экономической и парламентской сферах двух стран развиваются в правильном направлении, но новые планы должны быть сделаны в области здравоохранения, промышленности и науке и технологии, культуре и туризме, деятельности частных компаний и тому подобное.

Он высоко оценил сотрудничество в области здравоохранения и медицины во время вспышки коронавируса как незабываемый момент в сотрудничестве между двумя странами.