22 сент. 2021 г., 20:14
Journalist ID: 2388
News Code: 84480780
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Отношения Европы с Ираном не должны зависеть от неконструктивной позиции США: Амир Абдоллахиян

Отношения Европы с Ираном не должны зависеть от неконструктивной позиции США: Амир Абдоллахиян

Тегеран, 22 сентября, ИРНА - Подчеркнув желание Тегерана определить сбалансированные отношения с Европой, министр иностранных дел Исламской Республики Иран Хосейн Амир Абдоллахиян сказал, что отношения Европы с Ираном не должны зависеть от неконструктивного поведения и отношения Соединенных Штатов к Ирану.

Хосейн Амир Абдоллахиян встретился с министром иностранных дел Испании Хосе Мануэлем Альбаресом, чтобы обсудить последнюю ситуацию в Афганистане, отношения с Европейским союзом и двусторонние отношения.

Касаясь 400-летней истории отношений между Ираном и Испанией, Амир Абдоллахиян подчеркнул необходимость серьезных усилий для улучшения отношений и сказал, что отношения в политической, экономической и парламентской сферах двух стран развиваются в правильном направлении, но новые планы должны быть сделаны в области здравоохранения, промышленности и науке и технологии, культуре и туризме, деятельности частных компаний и тому подобное.

Он высоко оценил сотрудничество в области здравоохранения и медицины во время вспышки коронавируса как незабываемый момент в сотрудничестве между двумя странами.

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