В Армении пройдут Дни современного иранского кино

По случаю Святой Недели защиты культурный атташе Исламской Республики Иран в Армении и Национальный киноцентр этой страны в сотрудничестве с Фондом кино Фараби, Организацией медиаискусства Одж и Генеральным управлением культурного сотрудничества за рубежом, Организация Исламской Культуры и Коммуникации Дни современного иранского кино пройдут с 23 сентября в Армении.

В этой программе, которая будет проходить в течение трех дней с 23 сентября в кинотеатре «Москва» в Ереване, будут представлены три фильма «Телохранитель», «Вилаиха» и «Ночная смена».