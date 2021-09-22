Короткометражный фильм из Ирана вошел в программу кинофестиваля «Золотой Единорог»

Премия «Золотой Единорог», или The Golden Unicorn Awards созданы для того, чтобы способствовать международному признанию достижений российских кинематографистов, и чтобы вознаградить усилия зарубежных кинематографистов, создающих фильмы о России, основанные на ее культуре, литературе, истории. 8-й кинофестиваль «Золотой Единорог» 1-24 октября пройдет в Архангельске.

Ранее "Аппарат" показали на 16-м Батумском международном кинофестивале, и стал лучшим короткометражным фильмом на международной премии Италии.

Фильм рассказывает о жизни шести мальчиков в удаленном деревне, которые хотят зарабатывать деньги и арендовать аппарат.