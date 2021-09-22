Иран и Беларусь призвали к расширению сотрудничества в областях туризма и спорта

Посол Ирана в Минске Саид Яри на встрече с министром спорта и туризма Беларуси Сергеем Ковальчуком в среду предлагал создать специальную рабочую группу для развития спортивного и туристического сотрудничества между двумя странами.

Он также пригласил беларусского министра посетить Иран для активизации двустороннего взаимодействия.

Яри назвал запуск прямого рейса Тегеран-Минск и упрощение выдачи групповых виз надлежащим путем для развития туризма между Ираном и Беларусью.

Министр спорта и туризма Беларуси также на этой встрече назвал недавнюю встречу лидеров двух стран в кулуарах заседания ШОС в Таджикистане явным признаком тесных отношений двух стран.

Он выразил надежду на устранение юридических ограничений на пути упрощения выдачи виз в ближайшем будущем.

Указав на блестящие результаты Ирана в различных спортивных дисциплин, Ковальчук выразил готовность Беларуси к обмену спортивных делегаций и проведению учебных курсов между двумя странами.