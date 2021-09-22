Иранка завоевала бронзу на чемпионате мира по скалолазанию

С 15 по 21 сентября в Москве прошел Чемпионат мира по скалолазанию. Россия принимала турнир впервые.
Рекаби из Ирана в последний день турнира заняла 3-е место, набрав 42 очков.
Джессика Пилц из Австрии и Миа Крампл из Словении завоевали золотую и серебряную медали, соответственно.
Эльназ Рекаби считается первой иранкой, которая завоевала медаль на международном турнире по скалолазанию.
Другой представитель Ирана, Махья Дарабиан также заняла 9-е место на этом турнире.
Тегеран, 22 сентября, ИРНА – Иранка Эльназ Рекаби завоевала бронзовую медаль в женском комбайне на чемпионате мира по скалолазанию.
С 15 по 21 сентября в Москве прошел Чемпионат мира по скалолазанию. Россия принимала турнир впервые.
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