Иранка завоевала бронзу на чемпионате мира по скалолазанию

С 15 по 21 сентября в Москве прошел Чемпионат мира по скалолазанию. Россия принимала турнир впервые.

Рекаби из Ирана в последний день турнира заняла 3-е место, набрав 42 очков.

Джессика Пилц из Австрии и Миа Крампл из Словении завоевали золотую и серебряную медали, соответственно.

Эльназ Рекаби считается первой иранкой, которая завоевала медаль на международном турнире по скалолазанию.

Другой представитель Ирана, Махья Дарабиан также заняла 9-е место на этом турнире.