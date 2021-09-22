Амир Абдоллахиян поблагодарил Австрию за поставку вакцин в Иран

Министр иностранных дел Ирана во вторник провел встречу с Шалленбергом в кулуарах 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Стороны на этой встрече обсудили последнюю ситуацию двусторонних отношений. Амир Абдоллахиян также выразил интерес Ирана к укреплению экономических и банковских отношений с Австрией.

Он подчеркнул, что связи Европы с Ираном не должны зависеть от неконструктивной позиции Соединенных Штатов к Ирану.

Говоря о последней ситуации вокруг Афганистана, Амир Абдоллахиян подчеркнул необходимость формирования инклюзивного правительства. "Несмотря на давления Тегеран не пожалеет никаких усилий, чтобы помогать Афганистану", добавил он.

Иранский дипломат призвал международное сообщество выполнять свои обязательства в отношении афганских беженцев, указав на тот факт, что Иран принимал афганских братьев и сестер за последние четырех десятилетия.

Министр иностранных дел Австрии также заявил, что Вена стремится к расширению отношений с Тегераном, и нет никаких ограничений на пути развития двустороннего сотрудничества.

Он сообщил о визите замглавы МИД Австрии в Иран в ближайшем будущем. Шалленберг также выразил заинтересованность к продолжению переговоров по ядерной программе Ирана в Вене. "Тесное сотрудничество между Ираном и МАГАТЭ также предотвращает злоупотребления со стороны некоторых стран с целью подрыва процесса переговоров", заключил он.