Иран всегда делал упор на внутрирегиональный диалог

Багдадская многосторонняя встреча прошла во вторник вечером (по местному времени) в Нью-Йорке на полях Генеральной Ассамблеи ООН.

На встрече присутствовали министры иностранных дел и высокопоставленные представители Исламской Республики Иран, Иордании, Саудовской Аравии, Турции, Кувейта, Египта, Катара, Франции, Верховный представитель ЕС по иностранным делам, генеральный секретарь Лиги арабских государств, генеральный секретарь Организация исламского сотрудничества, генеральный секретарь Совета сотрудничества стран Персидского залива. Заседание проходило в резиденции посла Ирака в Нью-Йорке под председательством министра иностранных дел Ирака.

"Исламская Республика Иран всегда делала упор на внутрирегиональном диалоге. История и реальность последних 100 лет в регионе Западной Азии (Персидский залив, Северная Африка) показывают, что внешнее вмешательство было основным препятствием для сближения и, следовательно, отсутствия устойчивого развития в регионе", - отметил министр.

"Мы всегда подчеркивали, что нам нужны внутренние и местные механизмы безопасности для обеспечения стабильности и безопасности в регионе. Иностранное присутствие и вмешательство в любой форме противоречат целям мира и безопасности в регионе, а также независимости и суверенитету стран региона", - добавил он.

"Я повторяю, что приоритетом нового правительства Исламской Республики Иран является укрепление и развитие отношений со своими соседями и регионом, и я надеюсь, что такие встречи откроют новую главу сотрудничества и участия народа регион за мир", - заключил он.