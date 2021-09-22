Амир Абдоллахиян: новое правительство возобновит переговоры о ядерной сделке

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян и глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррелль встретились во вторник в кулуарах 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, чтобы обсудить различные вопросы, в том числе ядерную сделку и события в Афганистане.

В ходе встречи министр иностранных дел Ирана подчеркнул, что правительство Раиси прагматично в рамках принципов и поэтому стремится к практическому результату в переговорах, и новое правительство возобновит переговоры. "Наш критерий - действия других сторон, а не их комментарии. Новое правительство изучает дело", - отметил он.

"К сожалению, поведение и политика правительства Байдена были неконструктивными в отношении Ирана и ядерной сделки. Хотя Байден словесно критиковал политику Трампа, на практике он выбирал ту же политику в отношении Ирана", - добавил он.

Высоко оценив усилия Боррелля по наблюдению за переговорным процессом, министр иностранных дел Ирана сказал: «Если американцы думают, что добьются успеха, оказав давление на Иран, они ошибаются на сто процентов. Иранский народ решительно отреагировал на давление и угрозы. Вместо того, чтобы заставить Соединенные Штаты вернуться к своим обязательствам, три европейские страны неоднократно призывали Иран ускорить переговоры", - заключил он.