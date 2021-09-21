Амир Абдоллахиян поблагодарил Вьетнам за принципиальную позицию по Ирану в ООН

Во время встречи, иранский министр поблагодарил вьетнамскую сторону за принципиальную позицию по Ирану в ООН.

Кроме того, ходе встречи министры обсудили пути расширения связей, а также ряд вопросов, представляющих взаимный интерес.

Амир Абдоллахиян, объявив о готовности Ирана экспортировать вакцины иранского производства, чтобы помочь улучшить ситуацию с коронавирусом во Вьетнаме, объявил о готовности Исламской Республики Иран сотрудничать в области промышленности, сельского хозяйства и туризма.