21 сент. 2021 г., 23:56
Journalist ID: 2177
News Code: 84479472
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Амир Абдоллахиян поблагодарил Вьетнам за принципиальную позицию по Ирану в ООН

Амир Абдоллахиян поблагодарил Вьетнам за принципиальную позицию по Ирану в ООН

Тегеран, 21 сентября. ИРНА — Глава МИД Ирана и министр иностранных дел Вьетнама Буй Тхань Шон провели во вторник встречу на полях 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Во время встречи, иранский министр поблагодарил вьетнамскую сторону за принципиальную позицию по Ирану в ООН.

Кроме того, ходе встречи министры обсудили пути расширения связей, а также ряд вопросов, представляющих взаимный интерес.

Амир Абдоллахиян, объявив о готовности Ирана экспортировать вакцины иранского производства, чтобы помочь улучшить ситуацию с коронавирусом во Вьетнаме, объявил о готовности Исламской Республики Иран сотрудничать в области промышленности, сельского хозяйства и туризма.

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