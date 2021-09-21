21 сент. 2021 г., 23:32
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News Code: 84479458
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Министры иностранных дел Ирана и Люксембурга провели встречу в Нью-Йорке

Министры иностранных дел Ирана и Люксембурга провели встречу в Нью-Йорке

Тегеран, 21 сентября. ИРНА — Министры иностранных дел Ирана и Люксембурга Хоссейн Амир Абдоллахиян и Жан Ассельборн рассмотрели пути расширения двусторонних отношений, особенно в торгово-экономической сфере.

"Глава МИД Ирана во вторник на полях 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН провел встречу с своей коллегой из Люксембурга", сообщили в МИД Ирана.

В ходе встречи министр иностранных дел Ирана высоко оценил усилия Люксембурга по улучшению отношений и сказал, что он с особым уважением относится к этой стране.

Амир Абдоллахиян указал на готовность нового правительства Ирана пересмотреть отношения с Европейским Союзом, подчеркнув важность развития отношений, основанных на взаимном уважении и интересах.

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