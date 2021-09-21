Политика Ирана заключается в поддержке стабильности и территориальной целостности всех стран региона

"В этом году в историю вошли два снимка: 6 января, когда американский народ атаковал Конгресс США, и в августе, когда афганский народ упали с шасси американского самолета. Из США в Кабул всему миру идет сигнал: американское господство недействительно; Будь то внутри страны или за ее границе", сказал Раиси.

"То, что происходит сегодня в регионе, показывает, что не только гегемон и гегемонистское мышление, но и проект навязывания западной идентичности потерпели неудачу. Результатом гегемонии является кровопролитие и нестабильность, а в конечном итоге - поражение и бегство. Сегодня Соединенные Штаты не покидают Ирак и Афганистан, а были изгнаны. Однако цену этой нерациональности несут угнетенные страны от Палестины и Сирии до Йемена и Афганистана, а с другой стороны - американские налогоплательщики", добавил президент.

"Если рациональность стоит на повестке дня лиц, принимающих решения, они должны понимать, что выносливость наций сильнее силы сверхдержав. Американская ошибка последних нескольких десятилетий заключалась в том, что они изменили свой «образ войны» с миром вместо того, чтобы изменить свой «образ жизни» с миром. Неправильный путь не может быть достигнут другим путем", продолжал иранский президент.

Раиси добавил, что все санкции и действия, препятствующие ввозу лекарств, должны быть объявлены вне закона. "Иран предлагает, чтобы любые санкции и действия, препятствующие поставкам медикаментов, объявлены незаконными", сказал он.

"рестрикции, особенно те, что ограничивают ввоз лекарств во времена пандемии, являются преступлением против человечности", подчеркнул он.

"санкции являются новым способом войны США со всеми нациями мира. Санкции в отношении Ирана были введены задолго до появления ядерной программы", отметил он.

"Решение конфликтов и споров в нашем регионе возможны только одним путем : управлять волей народов над их собственной судьбой, ссылаясь на их общественное мнение. Но осознание этого важного имеет две основные предпосылки: ‌ Прекратить иностранную агрессию и прекратить оккупацию и искреннее сотрудничество правительств в борьбе с терроризмом", уточнил президент.

По его словам, военное присутствие США в Сирии и Ираке служит основным препятствием для достижения демократии в этих странах.

"В Афганистане безопасность не вернется, если инклюзивное правительство не возьмет на себя управление страной при эффективном участии всех этнических групп", сказал он.

"Гуманитарный кризис в Йемене очень тревожит, и мир должен прервать молчание о преступлениях против человечности. решение; Немедленное и безоговорочное прекращение агрессии должно открыть путь для оказания гуманитарной помощи и способствовать конструктивному диалогу между йеменцами", подчеркнул иранский президент.

"Иран считает полезными такие переговоры в ядерной сфере, финальным результатом которых станет отмена всех репрессивных санкций", сказал он.

"Хотя 15 докладов МАГАТЭ свидетельствовали о приверженности Тегерана его обязательствам в ядерной сфере, США в свою очередь не исполняют собственные обязательства и не отменяют санкции в отношении Ирана", напомнил президент.

По его словам, США вводили и новые санкции против Ирана. "Однако кампания давления Вашингтона на Тегеран, по словам Раиси, провалилась, что осознают даже в самих США", указал Раиси. "И мы не доверяем обещаниям, которые делала администрация США", подчеркнул он.

Он напомнил, что Иран не добивается создания ядерного оружия, и подобным вооружениям нет места в иранской оборонной доктрине и политике сдерживания. Раиси добавил, что подобный подход основан на религиозном декрете верховного лидера исламской революции аятоллы Али Хаменеи.

"Исламская Республика Иран, решительно защищая все права и интересы иранского народа, стремится к широкому экономическому и политическому сотрудничеству с миром", добавил он.

"Ищу эффективное взаимодействие со всеми странами мира, особенно со странами ближнего зарубежья", заявил Раиси.

"Исламская Республика Иран готова сыграть свою роль в создании лучшего мира. Мир, полный рациональности, справедливости, свободы, морали и духовности", заключил президент.