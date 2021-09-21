Переговоры по СВПД возобновятся в Вене в течение нескольких недель

"Переговоры в Вене возобновятся в скором времени - в течение нескольких недель. Эта информация была сообщена "4+1", сказал Хатибзаде.

Он пояснил, что перед началом переговоров политической команде правительства необходимо сделать окончательные выводы в отношении этих переговоров.

"Ядерная сделка и переговоры в Вене станут основными темами на двусторонних встречах главы МИД Ирана Хосейна Амира Абдоллахияна с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем и присутствующими на ГА ООН министрами иностранных дел стран "4+1", уточнил он.