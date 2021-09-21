Иран предупредил о секретной ядерной программе Саудовской Аравии

об этом заявил политический советник постоянного представительства Ирана при международных организациях в Вене Ходаяр Рузбахани.

"Исламская Республика Иран полностью и честно выполняет свое соглашение о всеобъемлющих гарантиях с МАГАТЭ, и считает, что неполное осуществление всеобъемлющих гарантий вызовет тревогу, где бы это ни происходило, будь то Саудовской Аравией или израильским режимом, не должно быть никакой разницы. Этот вопрос должен быть отклонен немедленно и без каких-либо предубеждений", сказал он.

По его словам, Иран, МАГАТЭ и международное сообщество будут очень счастливы, если Саудовская Аравия и другие страны Ближнего Востока смогут выполнить те же обязательства по гарантиям, которые выполняет Иран.