Заседание постоянной комиссии по СВПД на полях ГА ООН не стоит в повестке дня

"Заседание постоянной комиссии по СВПД на этой неделе на полях сессии Генассамблеи ООН не стоит в повестке дня", сказал Хатибзаде.
По его словам, Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян проведет встречи с участниками СВПД в двустороннем формате.
Хатибзаде, который вместе с Абдоллахияном находится в Нью-Йорке отметил, что главы МИД стран - участниц СВПД уже выразили заинтересованность в проведении таких встреч.
Тегеран, 21 сентября. ИРНА - Проведение заседания постоянной комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной сделке на полях сессии Генассамблеи ООН не планируется. Об этом заявил официальный представитель иранского МИД Саид Хатибзаде.
"Заседание постоянной комиссии по СВПД на этой неделе на полях сессии Генассамблеи ООН не стоит в повестке дня", сказал Хатибзаде.
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