Заседание постоянной комиссии по СВПД на полях ГА ООН не стоит в повестке дня

"Заседание постоянной комиссии по СВПД на этой неделе на полях сессии Генассамблеи ООН не стоит в повестке дня", сказал Хатибзаде.

По его словам, Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян проведет встречи с участниками СВПД в двустороннем формате.

Хатибзаде, который вместе с Абдоллахияном находится в Нью-Йорке отметил, что главы МИД стран - участниц СВПД уже выразили заинтересованность в проведении таких встреч.