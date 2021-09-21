21 сент. 2021 г., 15:52
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News Code: 84479066
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президент Ирана поздравил президента Армении с Днем Независимости

президент Ирана поздравил президента Армении с Днем Независимости

Тегеран, 21 сентября. ИРНА - По случаю 30-летия Независимости Республики Армения президент Исламской Республики Иран Ибрагим Раиси направил президенту Армену Саргсяну и премьер-министру Николу Пашиняну поздравительные послания.

Президент Ирана, в частности, подчеркнул, что отношения с Арменией всегда были взаимовыгодными, и с годами они лишь улучшались.

Раиси отметил, что многочисленные возможности двух стран, а также новые реалии в регионе и на международной арене требуют углубления связей, выполнения ранее достигнутых договоренностей и открытия новых возможностей сотрудничества.

Он также выразил надежду, что добрососедские отношения между Арменией и Ираном будут расширяться и на двустороннем, и на международном уровнях во благо обеих стран.

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