500 иранских и иностранных компаний примут участие в международной выставке камней

Он отметил, что 95% компаний на этой выставке являются иранскими, а 5% - зарубежные. "Представители из Индии, Бангладеша, Турции, Италии, России, Афганистана, Пакистана и Ирака примут участие в этой выставке", добавил он.

По его словам, более 20 тыс. тонн камней из 18 провинций страны будет представлено на выставке.

Халладжиан уточнил, что 6 тыс. человек посетили 12-ую международную выставку камней. Ожидается, что число посетителей выставки увеличится в этом году после закрытия мероприятия на 2 года из-за пандемии Covid-19.

Махаллат - один из самых крутых городов провинции Маркази, который находится на юго-западе Тегерана, в 262 км от столицы.