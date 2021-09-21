В Иране назвали США и Израиль главным фактором войн и бездомности народов в Западной Азии

Он в своем послании по случаю начала недели Священной обороны наряду с международным днем мира заявил, что цирк мира Запада и сионистского режима и преступные действия США во всем мире показывает глубину катастрофы угрозы мира, и военное финансирование мировых держав никогда не является признаком мира.

"Война в Йемене демонстрирует, что основной часть оружия военной коалиции против йеменского народа во главе Саудовской Аравии обеспечивается со стороны лидеров так называемых миролюбивых и гуманитарных стран, в частности США", добавил он.

Генерал-майор Багери также спросил у военных армии Соединенных штатов про цель их страны в войне в других странах: "Ли вы думали, что армия США делает за десятки тысяч километров от своего дома и территории, разжигая войну и оккупацию в других странах?".

"Мы считаем справедливый мир диалогом, за котором следит Иран", заключил он.