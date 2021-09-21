Товарооборот Ирана и ЕАЭС достиг около $2 млрд

Он отметил, что из страны в государства-члены ЕАЭС было экспортировано товаров на сумму 420 млн 823 тыс. долларов. «Этот показатель вырос на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — подчеркнул он.

Кахаки отметил, что основными пунктами назначения были соответственно Россия (222 743 000 долларов), Армения (99 683 000 долларов), Казахстан (63 677 000 долларов), Киргизия (26 981 000 долларов) и Беларусь (7 738 000 долларов).

Далее он сообщил, что Иран импортировал продукции из стран ЕАЭС на сумму 1 536 659 000 долларов. Этот показатель также увеличился на 59% по сравнению с аналогичным периодом минувшего года.

Он назвал основными экспортерами иранской продукции соответственно Россию (1 327 646 000 долларов), Казахстан (195 584 000 долларов), Беларусь (9 616 000 долларов), Армения (3 542 000) и Киргизия (269 000 долларов).