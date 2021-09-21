Глава МИД Ирана встретился с верховным комиссаром ООН по делам беженцев

Стороны на этой встрече подчеркнули необходимость расширения сотрудничества между Ираном и Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев, и обсудили двусторонние отношения.
"К сожалению сегодня мы являемся свидетелем перемещения афганских людей в соседние страны. Исламская Республика Иран принимал 4 млн афганских братьев и сестер на протяжении четырех десятилетия, несмотря на санкции, экономические давления и пандемию Covid-19", отметил иранский министр.
Гранди поблагодарил Иран за принятие афганских беженцев, заявив о последней ситуации по правам человека в стране.
Амир Абдоллахиян по прибытии в Нью-Йорк для участия в 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН выразил надежду на конструктивные переговоры с властями различных стран в целях активной дипломатии иранского правительства.
Нью-Йорк, 21 сентября, ИРНА – Глава внешнеполитического ведомства Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян на встрече с верховным комиссаром ООН по делам беженцев Филиппо Гранди подчеркнул необходимость активизации роль международных организаций в отношении гуманитарной ситуации в Афганистане.
Стороны на этой встрече подчеркнули необходимость расширения сотрудничества между Ираном и Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев, и обсудили двусторонние отношения.
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