Глава МИД Ирана встретился с верховным комиссаром ООН по делам беженцев

Стороны на этой встрече подчеркнули необходимость расширения сотрудничества между Ираном и Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев, и обсудили двусторонние отношения.

"К сожалению сегодня мы являемся свидетелем перемещения афганских людей в соседние страны. Исламская Республика Иран принимал 4 млн афганских братьев и сестер на протяжении четырех десятилетия, несмотря на санкции, экономические давления и пандемию Covid-19", отметил иранский министр.

Гранди поблагодарил Иран за принятие афганских беженцев, заявив о последней ситуации по правам человека в стране.

Амир Абдоллахиян по прибытии в Нью-Йорк для участия в 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН выразил надежду на конструктивные переговоры с властями различных стран в целях активной дипломатии иранского правительства.