21 сент. 2021 г., 00:08
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News Code: 84478117
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Амир Абдоллахиян прибыл в Нью-Йорк

Амир Абдоллахиян прибыл в Нью-Йорк

Тегеран, 20 сентября, ИРНА - Новый министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян прибыл в Нью-Йорк в понедельник для участия в 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

В США министра иностранных дел встречали посол и постоянный представитель Ирана при Организации Объединенных Наций Маджид Тахт-е Раванчи, заместитель главы представительства Ирана при Организации Объединенных Наций Захра Эршади и другие члены иранского правительства.

Амир Абдуллахияна будут сопровождать в этой поездке исполняющий обязанности заместителя министра юстиции Реза Наджафи и международных дел и генеральный директор по вопросам мира и безопасности министерства иностранных дел, пресс-секретарь министерства иностранных дел Саид Хатибзаде и Генеральный директор Аппарата Министра иностранных дел Исхак Алехабиб.

По словам Хатибзаде, МИД Ирана во время его пребывания в Нью-Йорке провдет около 45 двусторонних встреч с министрами иностранных дел с разных континентов Африки, Азии, Европы, Латинской Америки и региона, а также с главами международных организаций, Генеральный секретарь ООН.

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