Амир Абдоллахиян прибыл в Нью-Йорк

В США министра иностранных дел встречали посол и постоянный представитель Ирана при Организации Объединенных Наций Маджид Тахт-е Раванчи, заместитель главы представительства Ирана при Организации Объединенных Наций Захра Эршади и другие члены иранского правительства.

Амир Абдуллахияна будут сопровождать в этой поездке исполняющий обязанности заместителя министра юстиции Реза Наджафи и международных дел и генеральный директор по вопросам мира и безопасности министерства иностранных дел, пресс-секретарь министерства иностранных дел Саид Хатибзаде и Генеральный директор Аппарата Министра иностранных дел Исхак Алехабиб.

По словам Хатибзаде, МИД Ирана во время его пребывания в Нью-Йорке провдет около 45 двусторонних встреч с министрами иностранных дел с разных континентов Африки, Азии, Европы, Латинской Америки и региона, а также с главами международных организаций, Генеральный секретарь ООН.