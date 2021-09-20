Иран и МАГАТЭ сделали упор на установление отношений, основанных на уважении и добросовестности

Посол Ирана и постоянный представитель Ирана при международных организациях Казем Гарибабади в Вене заявил, что стороны рассмотрели взаимное сотрудничество в различных областях, а также несколько вопросов, представляющих взаимный интерес.

«Признавая, что Иран является важным партнером МАГАТЭ, обе стороны согласились установить отношения, основанные на уважении и добросовестности», - отметил он.

Эслами, прибывший в Вену для участия в 65-й сессии Генеральной ассамблеи Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) ранее встречался со своим российским коллегой, генеральным директором государственной российской Госкорпорации «Росатом». Стороны обсудили двустороннее сотрудничество.