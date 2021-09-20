20 сент. 2021 г., 23:50
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News Code: 84478107
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Иран и МАГАТЭ сделали упор на установление отношений, основанных на уважении и добросовестности

Иран и МАГАТЭ сделали упор на установление отношений, основанных на уважении и добросовестности

Тегеран, 20 сентября, ИРНА - Глава Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами и генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси, встретились в столице Австрии Вене в понедельник и договорились установить отношения уважения и доброй воли.

Посол Ирана и постоянный представитель Ирана при международных организациях Казем Гарибабади в Вене заявил, что стороны рассмотрели взаимное сотрудничество в различных областях, а также несколько вопросов, представляющих взаимный интерес.

«Признавая, что Иран является важным партнером МАГАТЭ, обе стороны согласились установить отношения, основанные на уважении и добросовестности», - отметил он.

Эслами, прибывший в Вену для участия в 65-й сессии Генеральной ассамблеи Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) ранее встречался со своим российским коллегой, генеральным директором государственной российской Госкорпорации «Росатом». Стороны обсудили двустороннее сотрудничество.

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