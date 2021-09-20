Глава ОАЭИ призвал США отменить санкции практичным и поддающимся проверке образом

Мохаммад Эслами в понедельник на 65-й Генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии в Вене заявил: «Согласованный Исламской Республикой Иран всеобъемлющий план совместных действий по устранению препятствий на пути к прогрессу является ярким примером доброй воли Исламской Республики Иран. США не только проигнорировали его полностью, но и нарушил резолюцию 2231 Совета Безопасности ООН и отказались от нее, проводя одностороннюю политику. Так называемая политика «максимального давления» также потерпела неудачу, и у правительства США нет другого выбора, кроме как отказались от своей зависимости от односторонних санкций и уважать международное право».

«В этой связи, всего через два с половиной года после продолжающегося расширения всеобъемлющих экономических санкций со стороны Соединенных Штатов и отказа трех европейских стран и Евросоюза предпринять практические действия по выполнению своих обязательств, парламент Ирана принял закон от 2 декабря 2020 года, согласно которому правительство было обязано приостановить всю деятельность по проверке и мониторингу, выходящую за рамки Соглашения о всеобъемлющих гарантиях в Иране, в течение двух месяцев после вступления закона в силу, если участники продолжат придерживаться соглашения», - добавил он.

«Мы твердо убеждены в том, что окончательное решение существующей угрозы ядерного оружия - это полное и поддающееся проверке ядерное разоружение. Мы призываем к полному осуществлению статьи 6 ДНЯО и глубоко сожалеем о том, что государства, обладающие ядерным оружием, полны решимости сохранить свои арсеналы и системы передачи, и что некоторые из них серьезно стремятся их обновить», - заключил он.