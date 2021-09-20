Промышленный сектор Ирана попробовал 6-процентый рост весной этого года

Постоянно отслеживая состояние производства отдельных промышленных продуктов и ускоряя поставку сырья, необходимого производителям, мы стараемся продолжать и поддерживать тенденцию роста промышленного сектора.

«За этот период, благодаря сделанным инвестициям и деятельности более 2000 производственных предприятий, были созданы рабочие места для более чем 54000 человек, что по сравнению с прошлым годом, мы наблюдаем рост примерно на 46% в создании рабочих мест в промышленности», - пояснил он.