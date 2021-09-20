20 сент. 2021 г., 18:42
Journalist ID: 2388
News Code: 84477942
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Промышленный сектор Ирана попробовал 6-процентый рост весной этого года

Промышленный сектор Ирана попробовал 6-процентый рост весной этого года

Тегеран, 20 сентября, ИРНА - Заместитель Минпромторга Мехди Садеги объявил о продолжении экономического роста в промышленном секторе страны в этом году.

Постоянно отслеживая состояние производства отдельных промышленных продуктов и ускоряя поставку сырья, необходимого производителям, мы стараемся продолжать и поддерживать тенденцию роста промышленного сектора.

«За этот период, благодаря сделанным инвестициям и деятельности более 2000 производственных предприятий, были созданы рабочие места для более чем 54000 человек, что по сравнению с прошлым годом, мы наблюдаем рост примерно на 46% в создании рабочих мест в промышленности», - пояснил он.

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