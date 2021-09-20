Генерал-майор Багери: судьба Афганистана является ярким примером зависимых правительств

«Соединенные Штаты вели многочисленные войны и агрессии, особенно в регионе Юго-Западной Азии, против Ирака и Афганистана, а также при поддержке своих союзников в Йемене, Ливане и во многих районах региона Юго-Западной Азии», - отметил он.

«Так должно быть в странах региона, которые думали, что, полагаясь на американскую мощь и формируя союзное правительство, не полагаясь на собственный народ и независимо от подходов в регионе, они могут увидеть стабильность, мир и авторитет их сила», - заявил он.

«Афганистан является ярким примером конца зависимого правительства, которое, не полагаясь на свой народ и проявляя доверия к Соединенным Штатам и отвернувшись от всего регионального и добрососедского сотрудничества и подходов, утратило свой военный и суверенитет за 10-11 дней. Трагический убег Соединенных Штатов и такой конец указывают на то, что такая судьба недалека во многих странах с таким уровнем зависимости», - заключил он.