20 сент. 2021 г., 17:53
Journalist ID: 2388
News Code: 84477888
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Министры иностранных дел Великобритании и Ирана будут встречаться

Министры иностранных дел Великобритании и Ирана будут встречаться

Тегеран, 20 сентября, ИРНА - В понедельник министерство иностранных дел Великобритании опубликовало заявление, в котором объявило о встрече министра иностранных дел со своим иранским коллегой в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке в понедельник.

В заявлении, копия которого была опубликована на сайте Министерства иностранных дел, говорится, что глава МИД Великобритании Элизабет Трасс продвинет предложение США о снятии санкций с Ирана в обмен на полное выполнение Тегераном своих обязательств перед ядерной сделкой.

«Она будет призывать Иран вернуться к венским переговорам по ядерной сделке и повторно выполнить свои обязательства, что пойдет на пользу всем сторонам», - говорится в заявлении.

Ядерная сделка между Ираном, «Шестеркой» и Европейским союзом была подписана в 2015 году и ратифицирована резолюцией 2231 Совета Безопасности ООН. Но 8 мая 2018 года Дональд Трамп в одностороннем порядке прекратил участие США в этом соглашении и ввел экономический терроризм с целью оказания максимального давления на Иран.

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