КСИР: оборонная промышленность - движущая сила промышленности и технологий стран

«Исламский Иран неоднократно доказывал, что он преодолевает проблемы и волю врага, его зловещие и опасные планы, преодолевает препятствия и отвечает на свои нужды и не ищет убежища у врага», - заявил он.

Напомнив, что покорение великих вершин формируется в первую очередь внутри людей, Салами сказал: «Робототехника - это современная технология, достижение которой перенесет нас в другие области промышленности. Оборонная промышленность в странах всегда является движущей силой промышленности и технологий».

«Мы узнали, что все проблемы в нашем обществе, в умах, убеждениях и самоуверенности можно решить. Это культура, вера, истина и прогрессивное течение нашей революции, которую мы видим сегодня, достижения становятся новыми день ото дня, и мы не останавливаемся», - отметил он.