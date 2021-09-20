20 сент. 2021 г., 12:29
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КСИР: оборонная промышленность - движущая сила промышленности и технологий стран

КСИР: оборонная промышленность - движущая сила промышленности и технологий стран

Тегеран, 20 сентября, ИРНА - Главнокомандующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хсейн Салами назвал развитие оборонной промышленности движущей силой промышленности и технологий стран, включая Иран.

«Исламский Иран неоднократно доказывал, что он преодолевает проблемы и волю врага, его зловещие и опасные планы, преодолевает препятствия и отвечает на свои нужды и не ищет убежища у врага», - заявил он.

Напомнив, что покорение великих вершин формируется в первую очередь внутри людей, Салами сказал: «Робототехника - это современная технология, достижение которой перенесет нас в другие области промышленности. Оборонная промышленность в странах всегда является движущей силой промышленности и технологий».

«Мы узнали, что все проблемы в нашем обществе, в умах, убеждениях и самоуверенности можно решить. Это культура, вера, истина и прогрессивное течение нашей революции, которую мы видим сегодня, достижения становятся новыми день ото дня, и мы не останавливаемся», - отметил он.

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