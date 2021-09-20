«Одетый в белое» представит Иран на Оскар-2022

«Одетый в белое» стал лучшим фильмом на Международном фестивале короткометражного кино в Тегеране, который находится в квалификационном списке фестивалей Оскар.
Этот фильм рассказывает о бабушке, которая призвала 10-летного мальчика Ахмада передать сыр и её послание своему отцу.
Режиссер фильма Реза Фахими получил многие премии на иранских и международных кинофестивалях, в том числе 2 премии за лучший фильм на кинофестивале short shorts в Японии.
Тегеран, 20 сентября, ИРНА – Короткометражный фильм «Одетый в белое» режиссера Резы Фахими представит Иран на 94-й премии Оскар.
«Одетый в белое» стал лучшим фильмом на Международном фестивале короткометражного кино в Тегеране, который находится в квалификационном списке фестивалей Оскар.
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