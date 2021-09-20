Доля Ирана в мировых субсидиях на газ составляет 40%

Международное энергетическое агентство опубликовало отчет о размере субсидий энергоносителям в 2020 году.

Согласно данным, опубликованным Агентством, Иран занимает первое место в мире по субсидиям на энергоносители.

В прошлом году Иран заплатил около 5 миллиардов долларов в виде субсидий в нефтяном секторе, 12,5 миллиардов долларов в электроэнергетическом секторе и 12,2 миллиарда долларов в газовом секторе, в общей сложности 29,5 миллиардов долларов в виде субсидий на энергоносители.