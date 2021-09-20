20 сент. 2021 г., 12:16
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News Code: 84477370
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Доля Ирана в мировых субсидиях на газ составляет 40%

Доля Ирана в мировых субсидиях на газ составляет 40%

Тегеран, 20 сентября, ИРНА - В прошлом году в газовом секторе было выплачено в общей сложности 35 миллиардов долларов субсидий, из которых 12,2 миллиарда долларов, что эквивалентно 40% мировых субсидий, выплаченных в газовом секторе, пришлось на долю Ирана.

Международное энергетическое агентство опубликовало отчет о размере субсидий энергоносителям в 2020 году.

Согласно данным, опубликованным Агентством, Иран занимает первое место в мире по субсидиям на энергоносители.

В прошлом году Иран заплатил около 5 миллиардов долларов в виде субсидий в нефтяном секторе, 12,5 миллиардов долларов в электроэнергетическом секторе и 12,2 миллиарда долларов в газовом секторе, в общей сложности 29,5 миллиардов долларов в виде субсидий на энергоносители.

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