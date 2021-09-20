Объем торговли Ирана со странами ОЭС составил $5 млрд за пять месяцев

Официальный представитель таможни Ирана Рухолла Латифи в понедельник сообщил ИРНА, что товарооборот Ирана с девятью странами-членами ОЭС составил 5 млрд долларов за указанный период.

«Доля Ирана в экспорте в страны ОЭС составила почти 2 млрд 953 млн 303 тыс. долларов за этот период, достигнув 6 млн 107 тыс. 311 тонн по весу», — добавил он. Доля импорта стран ОЭС в Иран также составила 2 млрд 14 млн 16 тыс. долларов, достигнув 1 млн 837 тыс. тонн по весу.

По его словам, объем торговли Ирана со странами ОЭС увеличился на 8% в физическом выражении, а на 38% в стоимостном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Он сказал, что Турция является основным пунктом назначения иранских товаров среди стран-членов ОЭС, импортировав из Ирана товаров на сумму около 1,1 млрд долларов. Афганистан, Пакистан, Узбекистан, Азербайджанская Республика, Туркменистан, Казахстан, Киргизия и Таджикистан следуют за ней.

Латифи добавил, что Турция также была основным экспортером товаров в Иран среди стран-членов ОЭС в указанное время с 1,7 млрд долларов товаров, экспортированных в Иран.

Организация экономического сотрудничества (ОЭС) — региональная межгосударственная экономическая организация, образованная в 1985 году странами Средней Азии и Ближнего Востока и являющаяся правопреемницей Организации регионального сотрудничества для развития, действовавшей на основе Устава — Измирского договора, подписанного тремя странами учредителями — Ираном, Пакистаном и Турцией 12 марта 1977 года.