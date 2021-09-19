Раиси призвал все Министерства определить возможности сотрудничества с ШОС

Об этом заявил в воскресенье президент Ирана Эбрахим Раиси на заседании кабинета министров.

"Сегодня не только Министерство иностранных дел, но и все министерства обязаны максимально использовать свой потенциал, созданный для экономического процветания страны", сказал Раиси, отметив, что приоритетом внешней политики Ирана является расширение и установление всесторонних отношений с соседними странами и регионом.

Напомним, что 17 сентября, на саммите стран Шанхайской организации сотрудничества в Душанбе подтверждено членство Ирана в ШОС.

Декларация о создании ШОС была подписана в Шанхае в июне 2001 года шестью государствами - Казахстаном, Киргизией, Китаем, Россией, Таджикистаном и Узбекистаном. В 2017 году полноправными членами ШОС стали Индия и Пакистан. В работе объединения также принимают участие четыре страны-наблюдателя (Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия) и шесть партнеров по диалогу (Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка).