19 сент. 2021 г., 19:09
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News Code: 84476712
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Сборная Ирана по волейболу стала чемпионом Азии

Сборная Ирана по волейболу стала чемпионом Азии

Тегеран, 19 сентября. ИРНА — Сборная Ирана по волейболу переиграла команду Японии в финале азиатского первенства, со счетом 3:0 (27:25; 25:22; 31:29).

Эта победа позволила иранской дружине в четвертый раз в своей истории стать чемпионами континента.

Несмотря на то, что матч продолжался всего три партии, он выдался очень упорным. В каждом сете развернулась настоящая битва за победу. Каждый раз японцам, которых поддерживали свои болельщики, чего-то не хватало для выигрыша, хотя дважды сборные доходили до «больше-меньше».

Иранская команда повторила свое достижение двухлетней давности, когда она выиграла золото в Индонезии. Японцы, выиграв серебро, сделали еще один шаг вперед.

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