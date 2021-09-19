Сборная Ирана по волейболу стала чемпионом Азии

Эта победа позволила иранской дружине в четвертый раз в своей истории стать чемпионами континента.

Несмотря на то, что матч продолжался всего три партии, он выдался очень упорным. В каждом сете развернулась настоящая битва за победу. Каждый раз японцам, которых поддерживали свои болельщики, чего-то не хватало для выигрыша, хотя дважды сборные доходили до «больше-меньше».

Иранская команда повторила свое достижение двухлетней давности, когда она выиграла золото в Индонезии. Японцы, выиграв серебро, сделали еще один шаг вперед.