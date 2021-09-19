19 сент. 2021 г., 18:25
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Трехкратная олимпийская чемпионка по стрельбе из лука стала членом международной федерации

Трехкратная олимпийская чемпионка по стрельбе из лука стала членом международной федерации

Тегеран, 19 сентября. ИРНА — Трехкратная иранская олимпийская чемпионка по стрельбе из лука Захра Немати стала членом паралимпийского комитета Всемирной федерации по стрельбе из лука.

В субботу в США прошел 54-й Конгресс Всемирной федерации по спортивной стрельбе из лука. По итогам заседания Захра Немати из Ирана была избрана членом Комитета паралимпийской стрельбы из лука Всемирной федерации стрельбы из лука.

Захра Немати - Иранский паралимпийский стрелок из лука, чемпионка Паралимпийских игр 2012, 2016 и 2020  годов в личном первенстве, чемпионка мира и трёхкратная победительница Азиатских игр среди паралимпийцев. Одна из 15 спортсменов, кто выступал и на Олимпийских, и на Паралимпийских играх.

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