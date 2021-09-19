Трехкратная олимпийская чемпионка по стрельбе из лука стала членом международной федерации

В субботу в США прошел 54-й Конгресс Всемирной федерации по спортивной стрельбе из лука. По итогам заседания Захра Немати из Ирана была избрана членом Комитета паралимпийской стрельбы из лука Всемирной федерации стрельбы из лука.

Захра Немати - Иранский паралимпийский стрелок из лука, чемпионка Паралимпийских игр 2012, 2016 и 2020 годов в личном первенстве, чемпионка мира и трёхкратная победительница Азиатских игр среди паралимпийцев. Одна из 15 спортсменов, кто выступал и на Олимпийских, и на Паралимпийских играх.