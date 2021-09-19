Глава МИД Ирана завтра отправится в Нью-Йорк

"Глава внешнеполитического ведомства Ирана проведет встречу с властями 42 стран, в том числе с коллегами стран "пятерки" в Нью-Йорке", отметил он на своей пресс-конференции.
Говоря о поставке топлива из Ирана в Ливан, Хатибзаде заявил: "Исламская Республика привержена сотрудничеству с правительствами дружественных стран". Он назвал поставку топлива в Ливан обычной покупкой согласно заявке ливанских торговцев.
Он отказался прокомментировать о внутренних делах в Ливане, но заверил, что Иран поставит топливу в Ливан в случае дальнейшего требования ливанских властей. "Установление мира и стабильности в Ливане важнее для нас больше всего, и мы будем способствовать ливанскому правительству", добавил он.
Говоря об итогах заседания Шанхайской организации сотрудничества по Афганистану, пресс-секретарь МИД Ирана отметил, что лидеры договорились о формировании инклюзивного правительства с участием всех этнических групп в Афганистане.
"Лидеры ШОС также назвали внешнее вмешательство в Афганистане неприемлемым", заключил он.
Тегеран, 19 сентября, ИРНА – Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян завтра в понедельник отправится в Нью-Йорк для участия в 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом сообщил официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде в воскресенье.
"Глава внешнеполитического ведомства Ирана проведет встречу с властями 42 стран, в том числе с коллегами стран "пятерки" в Нью-Йорке", отметил он на своей пресс-конференции.
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