Глава МИД Ирана завтра отправится в Нью-Йорк

"Глава внешнеполитического ведомства Ирана проведет встречу с властями 42 стран, в том числе с коллегами стран "пятерки" в Нью-Йорке", отметил он на своей пресс-конференции.

Говоря о поставке топлива из Ирана в Ливан, Хатибзаде заявил: "Исламская Республика привержена сотрудничеству с правительствами дружественных стран". Он назвал поставку топлива в Ливан обычной покупкой согласно заявке ливанских торговцев.

Он отказался прокомментировать о внутренних делах в Ливане, но заверил, что Иран поставит топливу в Ливан в случае дальнейшего требования ливанских властей. "Установление мира и стабильности в Ливане важнее для нас больше всего, и мы будем способствовать ливанскому правительству", добавил он.

Говоря об итогах заседания Шанхайской организации сотрудничества по Афганистану, пресс-секретарь МИД Ирана отметил, что лидеры договорились о формировании инклюзивного правительства с участием всех этнических групп в Афганистане.

"Лидеры ШОС также назвали внешнее вмешательство в Афганистане неприемлемым", заключил он.