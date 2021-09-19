Ульянов назвал вступление Ирана в ШОС хорошим известием

"Хорошие и самые долгожданные новости! В международных отношениях новые права и возможности сочетаются с определенными обязанностями. В нынешних условиях Иран должен сыграть важную роль в нормализации ситуации в регионе, в том числе путем полного восстановления СВПД", написал он в Twitter.

"Это стратегическое членство окажет существенное влияние на процесс всестороннего сотрудничества Ирана с его соседями и в соответствии с политикой, ориентированной на Азию", заявил глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян.

Участники саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Душанбе в пятницу приняли Иран в эту организацию в качестве полноправного члена.