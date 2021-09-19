Иранский спортсмен впервые занял 6-е место на чемпионате Азии по триатлону

Напомним, около 60 атлетов категорий Elite из Брунея, Ирана, Казахстана, Кыргызской Республики, ОАЭ, Палестины, Узбекистана и Японии приняли участие в первенстве в этом году.

Участники категории Elite состязались на дистанции «спринт» (750 метров плавание, 20 километров вело, 5 километров бег).

Иранец Али Резвани впервые занял 6-е место на чемпионате Азии по триатлону, показав результат 57:58. Мохаммад Хоссейн Тайеби и Махди Салимипур также заняли 10-е и 11-е места, соответственно.

Казахстанский триалет Дарын Конысбаев также завоевал золотую медаль континентального первенства.