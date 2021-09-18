Постоянное членство Ирана в ШОС стало дипломатическим успехом: Раиси

Эбрахим Раиси, вернувшись из трехдневного визита в Таджикистан в субботу вечером, указал на достижения этого визита. «Постоянное членство Ирана в Шанхайской организации сотрудничества, которое состоялось на таджикском саммите, было дипломатическим успехом», - заявил он.

«Присутствие Исламской Республики Иран в качестве ключевого члена Шанхайской организации создает прочную экономическую связь для народа нашей страны, что означает соединение Ирана с экономической инфраструктурой Азии и устойчивыми ресурсами», - отметил он.

Подчеркнув, что Министерство иностранных дел и другие ответственные министерства должны предоставить необходимые условия, чтобы как можно скорее воспользоваться этой новой возможностью, Раиси сказал: «Подключение к ресурсам азиатской экономической инфраструктуры - ценная возможность для Исламской Республики Иран».

«На официальной встрече с президентом и официальными лицами Таджикистана мы договорились начать новую главу в экономических, политических и культурных отношениях между двумя странами. Были проблемы в развитии ирано-таджикских отношений, и было решено, что официальные лица двух стран решат эти проблемы, чтобы открыть новую главу в отношениях», - пояснил он.