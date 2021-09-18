Сотрудничество Ирана и Таджикистана по привлечению зарубежных совместных предприятий

Согласно меморандуму о взаимопонимании с Министерством здравоохранения, в целях расширения и укрепления сотрудничества между двумя странами в сфере социальных услуг, стороны заявили о своей готовности к обмену информацией и опытом, проведению учебных курсов и экспертных рабочих групп.

Сотрудничество для оказания услуг в области социальной поддержки и обеспечения условий для привлечения частных компаний для совместных иностранных инвестиций в этот сектор, координации и сотрудничества в сфере международных и международных и региональных организаций, предоставления специализированной подготовки и навыков в области социальной поддержки находятся среди договоренностей в этом документе.

Также, после визита Ходжата Абдолмалеки в Таджикистан, был подписан меморандум о взаимопонимании между Министерством сотрудничества, труда и социальной защиты и Министерством труда, миграции и занятости с Республикой Таджикистан.