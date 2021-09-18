18 сент. 2021 г., 22:32
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Сотрудничество Ирана и Таджикистана по привлечению зарубежных совместных предприятий

Сотрудничество Ирана и Таджикистана по привлечению зарубежных совместных предприятий

Тегеран, 18 сентября, ИРНА - Во время визита в Таджикистан министр кооперации, труда и социального обеспечения Ходжат Абдолмалеки подписал меморандум о взаимопонимании с двумя министерствами здравоохранения и социального обеспечения, а также по делам беженцев, миграции и занятости, в соответствии с которым две страны будут привлекать совместные иностранные инвестиции в социальную сферу.

Согласно меморандуму о взаимопонимании с Министерством здравоохранения, в целях расширения и укрепления сотрудничества между двумя странами в сфере социальных услуг, стороны заявили о своей готовности к обмену информацией и опытом, проведению учебных курсов и экспертных рабочих групп.

Сотрудничество для оказания услуг в области социальной поддержки и обеспечения условий для привлечения частных компаний для совместных иностранных инвестиций в этот сектор, координации и сотрудничества в сфере международных и международных и региональных организаций, предоставления специализированной подготовки и навыков в области социальной поддержки находятся среди договоренностей в этом документе.

Также, после визита Ходжата Абдолмалеки в Таджикистан, был подписан меморандум о взаимопонимании между Министерством сотрудничества, труда и социальной защиты и Министерством труда, миграции и занятости с Республикой Таджикистан.

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