Ежегодный экспорт бытовой техники из Ирана составляет 300 млн. долларов

По его словам, «кондиционеры, водонагреватели, фарфор и стеклянная посуда являются одними из самых важных экспортных товаров Ирана в Ирак».

Согласно последней таможенной статистике, общий объем внешней торговли Ирана за последние пять месяцев этого года достиг 59 млн. 300 тысяч тонн на сумму 34 млрд долларов, при положительном балансе в 1 млнж долларов, доля экспорта - 45 млн. и 500 тыс. тонн на сумму 17 млрд 661 млн., а на импорт пришлось 13 млн. 800 тыс. тонн товаров на сумму 16 млрд 631 млн. долларов.