Раиси: дорожная карта по расширению ирано-таджикских отношений будет завершена в ближайшее время

Во время встречи с премьер-министром Таджикистана Каиром Расулзаде в президентском дворце сегодня ​​ Эбрахим Раиси упомянул о соглашении двух президентов о расширении отношений и увеличении торговли до 500 миллионов долларов. «Необходимые основания и возможности для повышения уровня отношений между двумя странами созданы в полной мере, и эти возможности необходимо ввести в действие», - отметил он.

«В прошлом были достигнуты необходимые договоренности и подписаны хорошие документы о сотрудничестве между двумя странами, что требует постоянных усилий и регулярных консультаций со стороны исполнительных властей Ирана и Таджикистана», - заявил он.

«Мы договорились с президентом Таджикистана, что дорожная карта по расширению отношений будет доработана в кратчайшие сроки, а ее цели будут реализованы к 2030 году», - добавил он.