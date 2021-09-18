18 сент. 2021 г., 19:57
Journalist ID: 2388
News Code: 84475537
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Раиси: дорожная карта по расширению ирано-таджикских отношений будет завершена в ближайшее время

Раиси: дорожная карта по расширению ирано-таджикских отношений будет завершена в ближайшее время

Тегеран, 18 сентября, ИРНА - Президент Ирана Эбрахим Раиси заявил, что реализация соглашения между Ираном и Таджикистаном требует серьезных усилий со стороны официальных лиц исполнительной власти двух стран.

Во время встречи с премьер-министром Таджикистана Каиром Расулзаде в президентском дворце сегодня ​​ Эбрахим Раиси упомянул о соглашении двух президентов о расширении отношений и увеличении торговли до 500 миллионов долларов. «Необходимые основания и возможности для повышения уровня отношений между двумя странами созданы в полной мере, и эти возможности необходимо ввести в действие», - отметил он.

«В прошлом были достигнуты необходимые договоренности и подписаны хорошие документы о сотрудничестве между двумя странами, что требует постоянных усилий и регулярных консультаций со стороны исполнительных властей Ирана и Таджикистана», - заявил он.

«Мы договорились с президентом Таджикистана, что дорожная карта по расширению отношений будет доработана в кратчайшие сроки, а ее цели будут реализованы к 2030 году», - добавил он.

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