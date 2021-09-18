В Баку прошла церемония по случаю дня персидской литературы и поэзии

Представитель посольства Ирана в Азербайджанской Республики по культурным вопросам Курбанали Прумарджан и ряд преподавателей и студентов персидского языка страны приняли участие в этой церемонии.

Преподаватель Национальной научной академии Азербайджана Эсмира Шкурова на этой церемонии назвала Шахрияр известным поэтом не только в Иране и Азербайджане, но и его знаменитая книга «Хейдар Баба» переведена на 80 языки.

Верховный совет культурной революции Ирана утвердил День персидской литературы и поэзии, который стал праздноваться 18 сентября. Этот праздник отмечается в годовщину смерти выдающегося персидского поэта XX века Мохаммада Хосейна Табризи (1906-1988), известного под псевдонимом Шахрияр.

Мохаммад Хоссейн Шахрияр — иранский поэт азербайджанского происхождения, который писал стихи на персидском и азербайджанском языках. Один из самых знаменитых иранских лириков. Его работы были переведены более чем на 30 языков мира. На данный момент его тело покоится в Мавзолее поэтов в Тебризе.