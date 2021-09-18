18 сент. 2021 г., 14:33
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Иранец выиграл бронзовую медаль на чемпионате мира по параскалолазанию

Иранец выиграл бронзовую медаль на чемпионате мира по параскалолазанию

Тегеран, 18 сентября, ИРНА - Представитель Ирана завоевал бронзовую медаль чемпионата мира по параскалолазанию.

Чемпионат мира по параскалолазанию проходит с 16 по 19 сентября в Москве, Россия.

По итогам этого соревнования Иман Эдриси занял третье место в классе RP3 и завоевал бронзовую медаль. Спортсмены из Франции завоевали золотую и серебряную медали.

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