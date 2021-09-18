Лидер: спортивные герои - учителя выносливости, надежды и жизненной силы

Верховный лидер революции во время встречи с олимпийскими и паралимпийскими чемпионов Ирана на Играх в Токио 2020 года заявил: «Доказывая себя своим героизмом, вы можете доказать, что вещи, которые кажутся невозможными, на самом деле возможны. Это очень важный вклад для нашей страны. Это сообщение очень ценно для нашего времени».

«Победа в спортивных соревнованиях, особенно на международном уровне, несет в себе важное послание. Это сообщение является посланием о способностях, жизненной силе, усилии, силе воли, то есть каждый чувствует, что человек, который смог стать героем будет реализовать свои способности, дает жизнеспособность обществу. Это важный посыл чемпионата на международной спортивной арене. На самом деле герои - учителя выносливости, надежды и бодрости», - отметил он.