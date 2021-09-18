18 сент. 2021 г., 14:16
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News Code: 84475151
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Иран и Россия сделали упор на банковское сотрудничество

Иран и Россия сделали упор на банковское сотрудничество

Тегеран, 18 сентября, ИРНА - Девятое заседание рабочей группы по финансовому и банковскому сотрудничеству между Исламской Республикой Иран и Российской Федерацией прошло в резиденции посла Исламской Республики Иран в Москве, и стороны подчеркнули необходимость продолжения и развития сотрудничество.

На встрече присутствовали депутаты центральных банков двух стран, а также представители и старшие менеджеры отдельных коммерческих банков, а также посол Исламской Республики Иран Казем Джалали. Финансовые расчеты, брокерские партнерства, банковские услуги для малых и средних предприятий, обучение и туризм, а также развитие брокерских партнерств в странах Евразийского экономического союза были обсуждены.

На этой встрече, которая проходила по согласованию с экономическим отделом посольства Исламской Республики Иран в Москве, помимо заключения итогового меморандума саммита, была подписана дорожная карта финансово-банковского сотрудничества на 2022 год.

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