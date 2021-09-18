Иран и Россия сделали упор на банковское сотрудничество

На встрече присутствовали депутаты центральных банков двух стран, а также представители и старшие менеджеры отдельных коммерческих банков, а также посол Исламской Республики Иран Казем Джалали. Финансовые расчеты, брокерские партнерства, банковские услуги для малых и средних предприятий, обучение и туризм, а также развитие брокерских партнерств в странах Евразийского экономического союза были обсуждены.

На этой встрече, которая проходила по согласованию с экономическим отделом посольства Исламской Республики Иран в Москве, помимо заключения итогового меморандума саммита, была подписана дорожная карта финансово-банковского сотрудничества на 2022 год.