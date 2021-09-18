Иран и Таджикистан будут подписывать 8 документов о сотрудничестве

Глава внешнеполитического ведомства заявил, что президент Ирана Эбрахим Раиси сегодня проведет двустороннюю встречу с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном, потом две стороны подпишут 8 документов о сотрудничестве в присутствии министров обеих стран.
По его словам, Иран и Таджикистан будут подписывать документы о сотрудничестве в областях туризма, труда, кооператива и обмена заключенными.
Амир Абдоллахиян отметил, что Раиси также собирает посетить город Куляб в Таджикистане, где похоронен один из иранских великих философов Мир Али бин Шахаб-уд-Дин Хамадани.
Тегеран, 18 сентября, ИРНА – Глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян в субботу сообщил, что в третий день визита иранского президента в Таджикистан 8 документов о сотрудничестве будут подписаны между двумя странами.
Глава внешнеполитического ведомства заявил, что президент Ирана Эбрахим Раиси сегодня проведет двустороннюю встречу с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном, потом две стороны подпишут 8 документов о сотрудничестве в присутствии министров обеих стран.
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