Иран и Таджикистан будут подписывать 8 документов о сотрудничестве

Глава внешнеполитического ведомства заявил, что президент Ирана Эбрахим Раиси сегодня проведет двустороннюю встречу с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном, потом две стороны подпишут 8 документов о сотрудничестве в присутствии министров обеих стран.

По его словам, Иран и Таджикистан будут подписывать документы о сотрудничестве в областях туризма, труда, кооператива и обмена заключенными.

Амир Абдоллахиян отметил, что Раиси также собирает посетить город Куляб в Таджикистане, где похоронен один из иранских великих философов Мир Али бин Шахаб-уд-Дин Хамадани.