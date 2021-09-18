18 сент. 2021 г., 10:33
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News Code: 84474618
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Иран выразил о готовности сотрудничать с Таджикистаном в совместных сферах социальной защиты

Иран выразил о готовности сотрудничать с Таджикистаном в совместных сферах социальной защиты

Тегеран, 18 сентября, ИРНА - Министр кооперации, труда и социального обеспечения Ирана Ходжатулла Абдолмалеки сказал, что, принимая во внимание соглашения и договоренности лидеров Ирана и Таджикистана и развитие двусторонних экономических и социальных отношений, оба министерства обязаны реализовать эти договоренности.

Ходжат Абдолмалеки, находившийся в Таджикистане вместе с президентом, встретился с министром здравоохранения и социальной защиты населения Таджикистана Джамолиддином Абдуллозодой и сказал, что президент Ирана уделяет особое внимание развитию отношений со странами региона.  

«Согласно договоренностям лидеров двух стран и развитию двусторонних экономических отношений, оба министерства обязаны реализовать эти договоренности», - заявил он.

Министр кооперации, труда и социальной защиты, выразив удовлетворение встречей и поздравив 30-летие независимости Республики Таджикистан, указал на культурную и историческую общность двух стран и отметил: «Таджикистан всегда играл важную роль в региональных отношениях».

Абдул Малеки выразил полную готовность сотрудничать с Таджикистаном во всех сферах, особенно в сфере социальной поддержки, добавив, что две страны имеют очень ценный опыт в области социального обеспечения, реабилитации и расширения прав и возможностей инвалидов.

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