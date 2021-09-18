Иран выразил о готовности сотрудничать с Таджикистаном в совместных сферах социальной защиты

Ходжат Абдолмалеки, находившийся в Таджикистане вместе с президентом, встретился с министром здравоохранения и социальной защиты населения Таджикистана Джамолиддином Абдуллозодой и сказал, что президент Ирана уделяет особое внимание развитию отношений со странами региона.

«Согласно договоренностям лидеров двух стран и развитию двусторонних экономических отношений, оба министерства обязаны реализовать эти договоренности», - заявил он.

Министр кооперации, труда и социальной защиты, выразив удовлетворение встречей и поздравив 30-летие независимости Республики Таджикистан, указал на культурную и историческую общность двух стран и отметил: «Таджикистан всегда играл важную роль в региональных отношениях».

Абдул Малеки выразил полную готовность сотрудничать с Таджикистаном во всех сферах, особенно в сфере социальной поддержки, добавив, что две страны имеют очень ценный опыт в области социального обеспечения, реабилитации и расширения прав и возможностей инвалидов.