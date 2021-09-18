Президент Таджикистана официально приветствовал Раиси

На официальной церемонии встречи после исполнения государственных гимнов двух стран Эбрахим Раиси и Эмомали Рахмон представили друг другу высокопоставленные делегации.

Премьер-министр и спикер парламента Таджикистана также присутствовали на церемонии встречи Раиси.

После официальной церемонии встречи президенты Ирана и Таджикистана начали официальные двусторонние переговоры.

По итогам переговоров двух президентов состоятся совместные переговоры делегаций высокого уровня, а затем будут подписаны документы о сотрудничестве между двумя странами.

В конце встреч президенты Ирана и Таджикистана объявят результаты и достижения встреч и переговоров между двумя сторонами на пресс-конференции.