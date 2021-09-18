18 сент. 2021 г., 09:16
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News Code: 84474475
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Президент Таджикистана официально приветствовал Раиси

Президент Таджикистана официально приветствовал Раиси

Тегеран, 18 сентября, ИРНА - Президент Ирана Эбрахим Раиси, который прибыл в Таджикистан для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества, был встречен своим таджикским коллегой Эмомали Рахмоном во Дворце народа Таджикистана.

На официальной церемонии встречи после исполнения государственных гимнов двух стран Эбрахим Раиси и Эмомали Рахмон представили друг другу высокопоставленные делегации.

Премьер-министр и спикер парламента Таджикистана также присутствовали на церемонии встречи Раиси.

После официальной церемонии встречи президенты Ирана и Таджикистана начали официальные двусторонние переговоры.

По итогам переговоров двух президентов состоятся совместные переговоры делегаций высокого уровня, а затем будут подписаны документы о сотрудничестве между двумя странами.

В конце встреч президенты Ирана и Таджикистана объявят результаты и достижения встреч и переговоров между двумя сторонами на пресс-конференции.

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